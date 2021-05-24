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Общество24 мая 2021 19:01

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских заверил, что все переболеют коронавирусом

На аппаратном совещании он призвал усилить работу над улучшением эпидемиологической обстановки
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По словам руководителя региона, традиционное русское «авось» в этом случае не сработает - надо вакцинироваться. Фото: ulgov.ru

По словам руководителя региона, традиционное русское «авось» в этом случае не сработает - надо вакцинироваться. Фото: ulgov.ru

Сегодня, 24 мая, на заседании штаба по комплексному развитию региона врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в не снизился. Он отметил, что темпы вакцинации в регионе усилены, но этого, по его мнению, недостаточно.

– Традиционное русское «авось» в этом случае не сработает. Специалисты утверждают, что коронавирусом переболеют все: кто-то в легкой форме, а кто-то – в тяжелой. Поэтому всем, кто еще не привился, рекомендую это сделать, – подчеркнул Русских.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, вакцинацию в регионе прошли уже 122,5 тысяч местных жителей, почти 100 тысяч из них получили оба компонента прививки.

Сейчас в регионе есть свыше 17 тысяч доз первого компонента вакцины. К 25 мая ожидается очередная поставка.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением короанвируса, в области инфекция была обнаружена уже у 55 351 человека, 1 343 из них скончались.