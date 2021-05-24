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Происшествия24 мая 2021 16:38

В Татарстане для эвакуации пострадавшего в ДТП использовали вертолет санавиации

Водителя отечественной легковушки в тяжелом состоянии в больницу доставили по воздуху
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Фото: ГИБДД Татарстана

Авария с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" произошла сегодня, 24 мая, днем в Пестречинском районе республики. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Потерявший управление автомобиль на полном ходу вылетел в овраг возле деревни Колкомерка. В момент аварии вместе с водителем в салоне находилась пассажирка.

- От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Водитель "Гранты" получил тяжелые травмы, но выжил. Для его срочной эвакуации потребовался вертолет санавиации РКБ. Раненного при помощи спасателей извлекли из искореженного авто и в тяжелом состоянии доставили в больницу по воздуху.

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