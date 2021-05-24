Мальчик в больнице в тяжелом состоянии: в Ульяновске подросток на машине сбил трехлетнего реб

Пострадавший ребенок был госпитализирован с многочисленными ушибами и травмой головы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 23 мая в Засвияжском районе Ульяновска 16-летний подросток, в силу возраста не имевший водительских прав, сел за руль легкового автомобиля - "Лада" девятой модели. Паренек начал сдавать назад и в это момент сбил трехлетнего ребенка на самокате. Сообщает ГИБДД Ульяновской области.

При этом виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия. Но полицейские смогли его найти в течение каких-то нескольких часов.

Пострадавший же мальчик был госпитализирован с многочисленными ушибами и травмой головы. О его состоянии на аппаратном совещании сообщил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

- Мальчик в больнице в тяжелом состоянии. Дышит с трудом. Нам нужно серьезно поработать над вопросом безопасности детей, в том числе на дорогах, - заявил он.

Русских призвал кабинет министров Ульяновской области активизировать работу с родителями и усилить меры безопасности, особенно на время летних каникул.