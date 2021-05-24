Сохранение традиций потребкооперации России

В 2021 году потребительская кооперация России празднует юбилей - 190-летие со дня образования системы. 2 марта 1831 года был принят устав «Большой артели» - первого кооператива в России, организованного ссыльными декабристами на Петровском заводе в Забайкалье. Этот день стал отправной точкой развития потребительской кооперации в нашей стране.

Для успешного развития отрасли необходимы были квалифицированные кадры. В 1912 году была создана Высшая кооперативная школа при Московском народном университете имени А. Л. Шанявского. Был принят устав, разработаны учебные программы по основным специальностям, подобран штат преподавателей, которые разработали учебные курсы по дисциплинам, а квалификация выпускников школы-курсов соответствовала современной квалификации специалистов - выпускников колледжа и вуза. В 1918 году кооперативная школа получила статус Всероссийского кооперативного института. За вековую историю вуз не раз преобразовывался, по всей стране открывались филиалы. Университет стал главной кузницей кадров для кооперативной отрасли, и не только России, но и стран Азии, Африки, Латинской Америки, Польши, Болгарии, стран СНГ и Балтии.

Российский университет кооперации чтит память основателей вуза, его первых преподавателей и теоретические основы кооперации. Преподаватели, аспиранты и студенты собрали уникальную коллекцию предметов, произведенных кооператорами начала XX века, и документов из личных архивов кооперативных деятелей. Все это хранится в музеях потребительской кооперации, которые созданы по всей стране от Калининграда до Камчатки.

Идея создания первого кооперативного музея восходит к 1913 году, когда на Втором Всероссийском кооперативном съезде профессор А. Н. Анцыферов сделал заявление о необходимости создания музея для сохранения кооперативных знаний, развития кооперативной идеологии. Сегодня этот музей располагается в одном из корпусов Российского университета кооперации.

В коллекции музея представлены документы, материалы и экспонаты, характеризующие деятельность различных видов кооперации - потребительской, сельскохозяйственной, кредитной, производственной. Широко представлена история кооперативного образования и воспитания. Хронологические рамки экспозиции - XIX - XXI вв. Представлены основные этапы развития кооперации в России (значительное место уделено региональной кооперации) и в зарубежных странах. В музее открыты постоянные экспозиции: «Творцы кооперации», «Декабристы у истоков кооперативного движения России», «Развитие кредитной кооперации в XIX веке», «Первые производственные кооперативы России», «Союзные формы кооперативного движения», «Международный кооперативный альянс», «Кооперация в годы Великой Отечественной войны», «Кооперативное просвещение в России», «Российский университет кооперации».

Следующий музей открылся в 1995 году в Башкирском кооперативном институте. Здесь собраны 355 уникальных экспонатов: рукописи, документы и предметы, произведенные кооперативами. Среди них национальный музыкальный инструмент гармонь (1960 г.), деревянные ложки с национальным башкирским орнаментом (1980 г.), книга «Домоводство» (1957 г. издания), в которой содержится информация о повседневной жизни и быте колхозной семьи.

Годом позже музей открылся в Ижевском кооперативном институте. Заслуги сотрудников вуза отмечены Правительством Удмуртской Республики: за научно-исследовательскую и собирательную работу по изучению истории края и сохранению памятников истории и культуры присвоить Музею истории потребительской кооперации звание «Народный музей» Приказом Министерства культуры УР № 377 от 04.09.1996.

В экспозиции музея более 200 предметов, среди которых есть очень уникальные экспонаты. К примеру, подлинник «Крестьянской газеты» от 5 декабря 1927 года № 49. В музее воссоздана атмосфера кооперативного буфета 1940 - 1947 гг., в нем находится и граммофон Ленинградского граммофонного завода. Сотрудники института создали копию кооперативной лавки 1940 - 1945 гг. Основной экспонат здесь - лапти, самая распространенная обувь в сельской местности.

С 2001 года функционирует музей в Волгоградском кооперативном институте. В нем более 200 экспонатов, которым позавидует любой исторический музей. Интерес представляет керосиновая 20-линейная лампа начала ХХ века, зембель (хозяйственная сумка), изготовленная пайщицей Дубоовражного сельпо Светлоярского ПО Федосьей Дорофеевой в первой половине ХХ века, утюг ХIХ века, самовар Тульской фабрики В. С. Баташева 1903 года выпуска и др.

Годом позже открылся музей в Саранском кооперативном институте, в котором собраны 142 экспоната.

Фото: предоставлено Российским университетом кооперации

Один из самых ценных - коромысловые весы Весовой фабрики Подкладкиных (1895 г.) а также делегатский билет № 51 I дивизионной конференции 70 с.д. (1936 г.) студента Средне-Волжского краевого планово-экономического техникума В. Я. Кротова.

Фото: предоставлено Российским университетом кооперации

Сотрудники вуза собрали фонды из личных архивов первого директора Саранского кооперативного института, участника Великой Отечественной войны П. Н. Букина (1976 - 1996 гг.) и преподавателя института, участника Великой Отечественной войны В. К. Григорьева (1980 - 1996 гг.).

Фото: предоставлено Российским университетом кооперации

Кроме того, в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И. Д. Воронина с 26 апреля 2021 года работает экспозиция «Операция-Кооперация», посвященная 190-летию потребительской кооперации.

Значительная экспозиция собрана Казанским кооперативным институтом, в нее входят макеты продукции, производимой татарстанскими кооператорами в различные годы производственной деятельности, кооперативные агитационные плакаты и исторические документы. Экспозиция собрана по временным эпохам и четко отражает развитие кооперативного движения в конкретный исторический период.

Активно ведется работа по сбору экспонатов в Музей потребительской кооперации Чебоксарского кооперативного института, кооператоры из Ишлейского райпо системы Чувашпотребсоюза подарили конторские деревянные счеты.

Фото: предоставлено Российским университетом кооперации

Более полувека назад без этого механического устройства невозможно было произвести расчеты ни в одном кооперативе. Это одно из первых вычислительных устройств. Счеты помогали производить расчеты в магазинах райпо и в бухгалтериях. Уникальное наследие кооперативного образования - материалы II студенческой научной конференции, посвященной 60-летию ВЛКСМ. В них содержатся доклады студентов института, обучающихся по очной форме обучения, посвященные потребительской кооперации СССР. Сорок пять лет брошюра хранилась в архиве института, а сейчас это один из ценных экспонатов музея.

Российский университет кооперации продолжит работу по сохранению памяти выдающихся деятелей кооперации. В сентябре этого года откроется музей потребительской кооперации в Поволжском кооперативном институте. С 2008 года здесь функционирует выставочный зал, в котором экспонируются 48 документов по истории кооперации. Сотрудники вуза расширили экспозицию и готовятся к торжественному открытию. В самом начале своего творческого и исторического пути Музей Калининградского Облпотребсоюза. Главным и основным его экспонатом является Книга почета, каждая страница которой - это отдельная история одного из ветеранов Потребительской кооперации Калининградской области.

Фото: предоставлено Российским университетом кооперации

Хочется отметить, что также представлены исторические экспозиции потребительской кооперации в следующих филиалах Российского университета кооперации - во Владимирском кооперативном институте, в Камчатском кооперативном институте, Смоленском кооперативном институте, Калининградском кооперативном институте и Краснодарском кооперативном институте. Экспозиции включают в себя документы потребительских организаций разных лет, а также предметы потребительских обществ, используемые для деятельности в различные исторические эпохи.

Накануне страна отметила профессиональный праздник сотрудников музеев. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем коллегам больших успехов в их благородном и бесценном труде.

Материал предоставлен Российским университетом кооперации.