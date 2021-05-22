"Поздравляем, вы выиграли в лотерею!": 17-летний парень обманул жителя Татарстана

Сумма "выигрыша" настолько вскружила голову потерпевшему, что он и забыл, что не участвовал ни в каких лотереях. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился 20-летний житель Лениногорского района Татарстана. По его словам, он стал жертвой мошенника.

Установлено, что потерпевший, желая заработать, нашел подходящую группу в одном из мессенджеров. Ему сразу же написал «консультант» и сообщил, что ему, якобы, сказочно повезло и, по случайному стечению обстоятельств, мужчина попал в число претендентов на получение некого выигрыша. Узнав о причитающейся баснословной сумме, парень, переполняемый радостными эмоциями, даже и не задумался, что ранее не принимал участия в каких-либо лотереях и конкурсах.

Дело осталось за малым – получить денежный приз. В ходе электронной переписки молодой человек узнал, что для получения денег необходимо оплатить комиссию – 5000 рублей.

- Не раздумывая, мужчина перевел необходимую сумму на предоставленный ему счета. Однако выигрыша так и не дождался. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился с соответствующим заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В итоге полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Чувашии. По данному факту возбуждено уголовное дело.