"Они нужны для фекалий собак": Глава дирекции парков и скверов обвинил казанцев в воровстве пакетов из дог-боксов

Горожан призвали не воровать пакеты. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Любопытный факт привел во время онлайн-трансляции в аккаунте мэрии Казани в Инстаграме директор дирекции парков и скверов Роберт Гарипов. По его словам, кто-то постоянно ворует пакеты из дог-боксов, которые предназначены для уборки за животными.

- Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, они нужны для собаководов», - заявил Гарипов.

К слову, в Казани действуют 9 площадок для выгула собак - в парках «Континент», «Крылья Советов», «Комсомолец», имени Урицкого и имени Тинчурина, в Горкинско-Ометьевском лесу, у ДК имени Саид-Галеева, а также в сквере по улице Академика Парина и на улице Азата Аббасова.