Пляжный сезон 2021 в Казани: купаться по-прежнему запрещено

Пляжный сезон откроется 1 июня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

После двух недель аномальной жары в Казань пришли дожди, так что ждать официального открытия пляжного сезона в мае е стоит. Тем более, что пока не проведена санитарно-эпидемиологическая проверка.

Еще в апреле Роспотребнадзор республики направил главам муниципальных образований разъяснения о получении санитарно-эпидемиологических заключений. На 21 мая было получено 14 заявок, из них пять пляжей Казани: «Локомотив», «Нижнее Заречье», озера Комсомольское, Глубокое, Большое Лебяжье. Пока санитарно-эпидемиологическое заключение им не выдавалось, отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она также сообщила, что мониторинг качества воды осуществляется ежегодно в течение всего купального сезона.

- Еще не лучшее время для купания. Те пляжи, заявки на которые были отправлены, еще не получили санитарно-эпидемиологического заключения, а значит, не имеют подтверждающих лабораторных исследований и воды, и песка, и соответственно, пока недостаточно благоустроены, – подчеркнула Авдонина.

Напомним, купальный сезон в Казани стартует 1 июня. Кроме названных выше пяти пляжей в столице РТ организуют три дополнительных места отдыха на водоемах: около озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.