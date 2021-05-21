В Татарстане на экс-сотрудника колонии №5 завели уголовное дело за взятку автомобилем

К слову, мужчина уже является фигурантом другого уголовного дела о другой взятке, пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В отношении 42-летнего уже бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных колонии №5 возбудили уголовное дело по статье «получение взятки».

Как полагает следствие, в декабре 2018 года, занимая указанную должность, мужчина получил от бизнесмена в качестве взятки автомобиль Hyundai Creta. Эту иномарку передали во временное пользование за общее покровительство, а также бездействие во взыскании долгов перед колонией.

- Следует отметить, что ранее этому экс-сотруднику колонии было предъявлено обвинение в пособничество в мошенничестве, превышении служебных полномочий и получении другой взятки. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.