В Казани заработала первая в городе экологичная автомойка для строек

Фото: Марат Мугинов

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с работой первая в городе экологичной автомойки колес машин на стройке.

Современную автоматическую систему установили в возводимом ЖК «Яратам». При ее использовании время мойки значительно сокращается - нужно всего 30 секунд. Также система позволяет сохранять почву, предотвращая попадание в нее грязных стоков.

Сегодня в Казани функционируют 83 стройки. Оттуда ежедневно выезжают по сотне единиц строительной техники. На всех площадках, конечно, работают мойки колес. Но Ильсур Метшин отметил, что за минувший год в городе было выписано 13 штрафов за вынос грязи со стройплощадок. Чаще всего нарушения происходили из-за отсутствия сотрудника на площадке во время выезда техники.

А новая система, напомним, автоматическая. Ее стоимость один миллион рублей и в масштабах стройки - это не такая большая цена, учитывая эффективность и качественный результат.