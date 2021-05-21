Новый сезон «Зеленого фитнеса» в Казани: где пройдут бесплатные занятия

Открытие нового сезона намечено на 23 мая. Фото: Айрат Хайриев
В Казани стартует седьмой сезон проекта «Зеленый фитнес». Открытие состоится в парке им. Горького 23 мая в 16.00. Проект проведет бесплатные тренировки, занятия будут проходить по 15 направлениям: йога, стретчинг, медитация, дыхательные практики, бег, зумба, латина, аэробика, общефизическая подготовка, функциональная тренировка, цигун, хатха-йога, паркур, сальса, кросс-фит, регетон.
В этом году «Зеленый фитнес» охватит 10 общественных пространств Казани:
- парк имени Горького
- парк Урицкого
- на набережной озера Кабан
- около центра семьи «Казан»
- в Горкинско-Ометьевском лесу
- парк Победы
- парк «Крылья Советов»
- пляж озера Комсомольское
- парк «Сосновая роща»
- парк «Черное озеро»
Желающие потренироваться могут зарегистрироваться на сайте, где также публикуется и расписание занятий.
Также в этом сезоне планируется проводить занятия во дворах города. Сейчас организаторы формируют соответствующий список. Предложить свои варианты мест проведения могут и сами казанцы. Для этого достаточно набрать группу людей, порядка 30 человек, готовых систематически заниматься, и сообщить организаторам проекта в директ в Инстаграме.