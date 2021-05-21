Новый сезон «Зеленого фитнеса» в Казани: где пройдут бесплатные занятия

Открытие нового сезона намечено на 23 мая. Фото: Айрат Хайриев

В Казани стартует седьмой сезон проекта «Зеленый фитнес». Открытие состоится в парке им. Горького 23 мая в 16.00. Проект проведет бесплатные тренировки, занятия будут проходить по 15 направлениям: йога, стретчинг, медитация, дыхательные практики, бег, зумба, латина, аэробика, общефизическая подготовка, функциональная тренировка, цигун, хатха-йога, паркур, сальса, кросс-фит, регетон.

В этом году «Зеленый фитнес» охватит 10 общественных пространств Казани:

- парк имени Горького

- парк Урицкого

- на набережной озера Кабан

- около центра семьи «Казан»

- в Горкинско-Ометьевском лесу

- парк Победы

- парк «Крылья Советов»

- пляж озера Комсомольское

- парк «Сосновая роща»

- парк «Черное озеро»

Желающие потренироваться могут зарегистрироваться на сайте, где также публикуется и расписание занятий.

Также в этом сезоне планируется проводить занятия во дворах города. Сейчас организаторы формируют соответствующий список. Предложить свои варианты мест проведения могут и сами казанцы. Для этого достаточно набрать группу людей, порядка 30 человек, готовых систематически заниматься, и сообщить организаторам проекта в директ в Инстаграме.