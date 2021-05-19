В Татарстане на стройке в ОЭЗ «Алабуга» один рабочий погиб, возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 мая на стройке одного из объектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», расположенной под Набережными Челнами, произошло ЧП.

По предварительным данным, там во время проведения сварочно-монтажных работы у автовышки оборвалась люлька. В ней в тот момент находились двое мужчин. Они упали вниз с высоты 10 метров. В результате полученных травм один из рабочих получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Другой выжил и его увезли в больницу со множествеными переломами.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас представители ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.