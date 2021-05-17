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Общество17 мая 2021 10:21

В Казани на два дня перекроют улицу Ахтамова

Там будут проводить работы по выносу подземного газопровода
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Движение транспорта ограничат с 20 мая.

Движение транспорта ограничат с 20 мая.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе перекрывают движение транспорта по улице Ахтямова. Так, с 20 по 22 мая там нельзя будет проехать возле здания №18а. Это связано с проведением работ по выносу подземного газопровода.

Напомним, в Казани с 17 мая еще перекрыли и улицу Меховщиков. До 30 октября для движения транспорта будет закрыт участок от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан. Здесь будет проводиться ремонт и строительство проезжей части и тротуаров.