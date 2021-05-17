В Казани на два дня перекроют улицу Ахтамова

Движение транспорта ограничат с 20 мая. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе перекрывают движение транспорта по улице Ахтямова. Так, с 20 по 22 мая там нельзя будет проехать возле здания №18а. Это связано с проведением работ по выносу подземного газопровода.

Напомним, в Казани с 17 мая еще перекрыли и улицу Меховщиков. До 30 октября для движения транспорта будет закрыт участок от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан. Здесь будет проводиться ремонт и строительство проезжей части и тротуаров.