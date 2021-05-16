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Общество16 мая 2021 13:15

Движение трамваев по улице Инзенской в Ульяновске: вагоны вернулись на маршруты

После капремонта путей движение восстановлено
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Курсирование трамваев 6, 9 и 19 на этом участке восстановлено.

Курсирование трамваев 6, 9 и 19 на этом участке восстановлено.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Как сообщил директор МУП “Ульяновскэлектротранс” Александр Мясников, участок трамвайного пути на улице Инзенской, ведущий вниз от улицы Локомотивной до улицы Камышинской, полностью обновлен, смонтировано порядка 800 метров рельсошпальной решётки. Курсирование трамваев 6, 9 и 19 на этом участке восстановлено.

С 17 мая "Ульяновскэлектротранс" планирует приступить к замене второго участка путей на Инзенской, ведущих вверх - от Камышинской до Локомотивной. Начнутся работы с демонтажа асфальта в межрельсовом пространстве.

Напомним, 26 апреля начались работы по капитальному ремонту трамвайных путей, которые продлятся до конца мая.