В Татарстане дочь украла у матери холодильник и телевизор

Родственница решила сдать технику в ломбард, пока матери не было дома. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В дежурную часть отдела полиции «Комсомольский» обратилась 68-летняя жительница Набережных Челнов. Женщина сообщила стражам порядка, что из ее квартиры исчезла бытовая техника на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел, когда пенсионерка отсутствовала, а дома оставалась 37-летняя дочь. Последняя не стала долго отнекиваться и созналась в содеянном. Она рассказала о том, что пригласила в гости знакомого, которого попросила сдать в ломбард холодильник и телевизор. Мужчина выполнил ее просьбу. Полученные деньги они растратили.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.