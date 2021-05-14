Татарстан: «Ростелеком» подключил интеллектуальный сервис «Умный домофон» в новостройке в Усадах

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» оборудовал многоквартирный дом в жилом комплексе «Счастливый» в Усадах под Казанью интеллектуальным сервисом «Умный домофон». Воспользоваться услугой смогут 69 семей.

«Умный домофон» – один из сервисов цифровой платформы «Ростелеком Ключ», созданной провайдером для удобства и безопасности жителей многоквартирных домов, а также для более эффективной работы застройщиков и управляющих компаний.

Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Многофункциональная платформа «Ростелеком Ключ» работает по принципу «одного окна». Застройщики, управляющие компании и жильцы получают услуги от одного провайдера, пользуются единым лицевым счетом и управляют сервисами в единой цифровой среде. Цифровую экосистему легко дополнить другими опциями: комплексным видеонаблюдением, умным шлагбаумом, умеющим распознавать номера автомобилей, автоматическими приборами учета ресурсов. Для этого мы создали инфраструктуру связи еще на этапе строительства».

Удобство умного домофона уже оценили первые новоселы. Звонок с устройства переадресовывается на мобильный телефон владельца квартиры. Он сможет увидеть визитера, поговорить с ним и открыть дверь, нажав кнопку мобильного устройства. Вызов с домофонной панели принимается везде, где есть интернет. Просто настроить переадресацию на смартфоны или планшеты других членов семьи, а для гостей и курьеров – создать временные ключи.

Данные о визитерах хранятся на защищенном сервере «Ростелекома» и доступны только владельцам жилья – в течение недели они смогут просмотреть в приложении или личном кабинете информацию о посетителях.

Подключить «Умный домофон» и другие сервисы платформы «Ростелеком Ключ» – комплексное видеонаблюдение, «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» – можно как в новостройках, так и в существующем жилом фонде.

Узнать подробнее о семействе цифровых сервисов «Ростелеком Ключ» можно на сайте компании.

Фото: предоставлено пресс-службой

СПРАВКА

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.