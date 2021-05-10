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Происшествия10 мая 2021 12:01

Пьяная девушка на каршеринговом автомобиле устроила массовое ДТП в Казани

Тест на наличие алкоголя оказался положительным
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Все автомобили получили механические повреждения.

Все автомобили получили механические повреждения.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезная авария произошла накануне в Казани. На пересечении улиц Фучика и Зорге столкнулись сразу 4 автомобиля, среди которых были машины такси и каршеринга.

Как сообщает телеканал "Татарстан 24", аварию спровоцировала девушка, которая находилась за рулем каршерингового автомобиля "Хендай". Она проехала на красный сигнал светофора и врезалась в "Шкоду", следом в ДТП попали еще два автомобиля.

Отмечается, что девушка, находившаяся за рулем каршеринговой иномарки, была не трезва. Это доказал и проведенный автоинспекторами тест на алкоголь.

ДТП