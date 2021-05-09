Родительский день 2021 в Казани: специально запустят около 50 автобусов

Фото: metshin.ru

Начиная с 9 мая и заканчивая 11 мая в Казани на родительский день 2021 организована подача специальных автобусов до местных кладбищ. Они выйдут на следующие маршруты:

№201с «Пр.Победы – Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№202с «Чеховский рынок – Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№204с «Ж.м.Дербышки – кладбище в ж.м.Дербышки» (один автобус);

№205с «ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище» (один автобус);

№206с «КДК им.Ленина – кладбище в ж.м.Сухая Река» (три автобуса);

№207с «Ул.Волгоградская – кладбище в ж.м.Сухая Река» (пять автобусов);

№208с «Ул.Гаврилова – кладбище в ж.м.Сухая Река» (семь автобусов);

№209с «Пл.Вахитова – Татарское кладбище» (один автобус).

Также в соответствии с утвержденными графиками будет обеспечен выпуск автобусов на маршруты:

№23 «Ул.Р.Яхина – ж.м.Мирный»;

№56 «Ул.Р.Яхина – ж.м.Петровский»;

№2 «Ст.м.»Аметьево» – ул.Привокзальная»;

№46 «Ж.к.»Экопарк Дубрава» – Профилакторий»;

№72 «Ул.Техническая – Профилакторий»;

№84 «Ул.Халитова – Киндерское кладбище – ж.м.Чебакса» (два автобуса).

Помимо всего этого, в Казани до Арского кладбища будут курсировать троллейбусы №№2, 3, 5 и 7. Сообщает городской комитет по транспорту.