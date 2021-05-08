С апреля 2021 года в Татарстане из-за нелегальных свалок наложили штрафов на более чем 7 миллионов рублей

Речь идет о свыше 2 000 нелегальных свалок, 76% из которых уже ликвидировано. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эту субботу, 8 мая, во время республиканского совещания глава Минэкологии Татарстана Михаил Шадриков сообщил, что с начала санитарно-экологического двухмесячника, который начался 1 апреля, в регионе выявили около 3 000 нарушений и наложили штрафов более чем на 7 миллионов рублей. Речь идет о свыше 2 000 нелегальных свалок, 76% из которых уже ликвидировано.

Так, только в Казани в сфере обращения с отходами выявлено 208 нарушений. К административной ответственности привлечено 22 юридических, 58 должностных лиц и 28 граждан.

На данный момент во всех районах Татарстана в ходе санитарно-экологического двухмесячника на полигоны было вывезено более 280 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.