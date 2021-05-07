В Казани установили мемориальную доску генерал-майору Федору Красавину

Фото: мэрия Казани.

7 мая в Казани состоялось открытие мемориальной доски генерал-майору Федору Красавину. Памятный объект установлен на фасаде дома №4 по улице Адамюка, в котором проживал военачальник.

В церемонии приняли участие Лейла Фазлеева, глава администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Марат Закиров, начальник Управления культуры Исполкома города Азат Абзалов, командир Казанского высшего военного командного училища Кирилл Кулаков и другие.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что Федор Михайлович Красавин в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении самого крупного концлагеря Аушвиц – Биркенау (Освенцим).

- Имя этого человека вписано в историю Великой Отечественной войны золотыми буквами. Если только вдуматься, 7,5 тысячи человек обрели свободу благодаря умелым и правильным действиям героя. Вечная память тем, кого сейчас нет с нами, вечная память подвигу нашего героя, – сказала она.

О героическом подвиге Федора Красавина рассказал командир Казанского высшего военного командного училища Кирилл Кулаков. По его словам, генерал-майор более 30 лет своей жизни отдал служению Отечеству. Во время войны он вел оборонительные бои в Карелии, Польше, Чехословакии, возглавлял стрелковую дивизию и освобождал Львов. После этих событий участвовал в освобождении узников концлагеря Аушвиц – Биркенау (Освенцим). А после войны Федор Красавин возглавил Казанский гарнизон.

- В то время Казанский гарнизон был достаточно многочисленный. Там находились стрелковые дивизии и несколько учебных заведений. Конечно, в те послевоенные годы было нелегко руководить таким мощным организмом. Но он беззаветно отдавал себя своему любимому делу, служил Отечеству. Но, к сожалению, Федор Михайлович ушел из жизни достаточно рано, – добавил Кулаков.

Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске генерал-майору Федору Красавину. Ее автором стала казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова. На доске написано: «В этом доме в 1945–1948 гг. жил генерал-майор, начальник Казанского гарнизона, в годы Великой Отечественной войны командир 100-й стрелковой дивизии, освободившей 27 января 1945 г. лагерь смерти Аушвиц – Биркенау (Освенцим), Федор Михайлович Красавин». Надпись сделана на русском и татарском языках.

Федор Михайлович Красавин родился в Ярославской области 21 февраля (4 марта) 1896 года. Был участником гражданской войны. С 1938 по 1942 годы находился в ГУЛАГе, освобожден 11 февраля 1942 года (полностью реабилитирован посмертно 4 сентября 1968 года). С весны 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны прошел боевой путь от Карелии до Праги.

Был командиром 100-й Львовской стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта, которая 27 января 1945 года освободила узников концлагеря Аушвиц – Биркенау (Освенцим). За этот подвиг генерал был награжден орденом Александра Невского за освобождение свыше 7 тысяч узников Освенцима. Дата 27 января с 2006 года по решению Генеральной ассамблеи ООН отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.

В 1945-1948 годах Федор Красавин был начальником Казанского гарнизона. Скончался в 1948 году в Казани.