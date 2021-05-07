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Происшествия7 мая 2021 15:53

В Ульяновске женщина, получившая права лишь месяц назад, сбила пешехода

Пострадавшего госпитализиовали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Отмечается, что водитель должна была уступить дорогу пешеходу.

Отмечается, что водитель должна была уступить дорогу пешеходу.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы. В 24 ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП с пострадавшим произошло в Засвияжском районе Ульяновска Возле дома №50 по улице Отрадной примерно в 18:35, по предварительной информации, 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», при повороте не уступил дорогу пешеходу и сбила его.

Отмечается, что женщина-водитель получила права лишь месяц назад. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

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