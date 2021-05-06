В Ульяновской области перевернулась легковушка, водитель отказался пройти медосвидетельствование

Минувшим вечером в Ульяновской области произошла авария. В селе Сюксюм на улице Шоссейная возле дома № 21 в 20:40 часов, по предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 217230», не справился с управлением. В результате легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. По данным пресс-службы МВД региона, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего за минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. В 17 ДТП транспортные средства получили механические повреждения.