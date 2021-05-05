Фото: с сайта kpfu.ru

Умер Александр Коновалов – экс-ректор Казанского университета, профессор, действительный член Российской академии наук и Академии наук Татарстана. Ученый скончался на 88-м году жизни.

Прощание с ним состоится в Казани 6 мая в 10.00 в мраморном зале второго корпуса КФУ (ул.Кремлевская, 35), сообщает пресс-служба вуза.

Там отмечают, что вся научная жизнь Александра Коновалова была связана с Казанским университетом. Он окончил его в 1956 году и практически сразу стал работать на кафедре органической химии, возглавляемой академиком Борисом Арбузовым. После Коновалов становился деканом химического факультета, зав кафедрой органической химии. А с 1979 по 1990 года ученый занимал пост ректора Казанского государственного университета.

Александр Коновалов является автором почти 1 000 научных трудов, в том числе более 50 авторских свидетельств и патентов, ряд из которых были внедрены в промышленное производство.