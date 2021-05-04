В Татарстане на 9-летнюю девочку рухнули металлические футбольные ворота

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. Фото: прокуратура Татарстана

В этот вторник, 4 мая, около 12.00 на спортплощадке у сельского клуба деревни Янцобино Кукморского района во время игры на 9-летнюю девочку рухнули металлические футбольные ворота. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую ЦРБ, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. По ее результатам будет принято решение о принятии необходимых мер реагирования. На место происшествия выезжал прокурор Кукморского района Антон Чураков.