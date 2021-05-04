Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 мая 2021 15:42

В Татарстане на 9-летнюю девочку рухнули металлические футбольные ворота

ЧП произошло на спортплощадке во время игры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
По факту произошедшего начата прокурорская проверка.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка.

Фото: прокуратура Татарстана

В этот вторник, 4 мая, около 12.00 на спортплощадке у сельского клуба деревни Янцобино Кукморского района во время игры на 9-летнюю девочку рухнули металлические футбольные ворота. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую ЦРБ, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. По ее результатам будет принято решение о принятии необходимых мер реагирования. На место происшествия выезжал прокурор Кукморского района Антон Чураков.

ЧППроисшествия в Татарстане