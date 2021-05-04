В Чувашии зарегистрировали еще три смерти от COVID-19

Кроме того, там за минувшие сутки было выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии зарегистрировали еще три смерти от этой инфекции. Так, в республике число летальных исходов COVID-19 увеличилось до 1 379. Кроме того, там за минувшие сутки было выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Всего его в регионе обнаружили у 24 420 человек.

Отметим, что в Чувашии, как и по всей России, продолжается кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Так, во время встречи с юными журналистами на фестивале «Волжские встречи» глава регион Олег Николаев сообщил, что поступления в республику прививок от коронавируса должны увеличиться и к осени планируются вакцинировать около 570 тысяч жителей Чувашии.