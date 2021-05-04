8 мая в Казани рядом с домами ветеранов пройдет танк Т-34 и «Катюша»

Парад стартует к домам ветеранов с Оренбургского тракта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы в Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана». Она включает в себя проезд по городу военной техники.

Как сообщил 4 мая во время брифинга в Кабмине Татарстана начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, в колонне будут присутствовать автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.

Этот парад стартует к домам ветеранов с Оренбургского тракта. Его маршрут пролегает, в том числе, по улицам Сахарова, Кулахметова, Коротченко и по проспекту Ямашева. Вместе с ним также запланирован и небольшой концерт.