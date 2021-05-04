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Общество4 мая 2021 17:04

8 мая в Казани рядом с домами ветеранов пройдет танк Т-34 и «Катюша»

В связи с этим перекроют движение транспорта по ряду улиц
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Парад стартует к домам ветеранов с Оренбургского тракта.

Парад стартует к домам ветеранов с Оренбургского тракта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы в Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана». Она включает в себя проезд по городу военной техники.

Как сообщил 4 мая во время брифинга в Кабмине Татарстана начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, в колонне будут присутствовать автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.

Этот парад стартует к домам ветеранов с Оренбургского тракта. Его маршрут пролегает, в том числе, по улицам Сахарова, Кулахметова, Коротченко и по проспекту Ямашева. Вместе с ним также запланирован и небольшой концерт.

Маршрут «Парада у дома ветерана» в Казани.