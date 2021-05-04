В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

Всего в республике коронавирус с начала пандемии был обнаружен у 20 602 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 мая Минздрав республики. Все они являются контактными. В этот раз госпитализация потребовалась 23 инфицированным, остальные 12 пациентов получают лечение на дому.

В плане географии распространения коронавируса в Татарстане за эти сутки большинство зараженных выявили именно в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (11 человек).

Всего в республике коронавирус с начала пандемии был обнаружен у 20 602 человек. 17 619 из них, в том числе и 10 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 465 скончались.