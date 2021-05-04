Отопительный сезон 2020/2021 в Набережных Челнах завершат 5 мая

Это будет сделано в связи с тем, что в течение последних пяти дней температура воздуха превышает средний показатель в 8 градусов тепла.

В официальной группе мэрии Набережных Челнов в соцсетях зам руководителя местного Исполкома Илья Зуев заявил, что отопительный сезон 2020/2021 в городе завершат в эту среду, 5 мая

- По решению Исполкома 5 мая заканчивается отопительный сезон 2020/2021 в связи с тем, что температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение последних пяти дней, - сказал Зуев.

При этом чиновник отметил, что, например, в 2019 году во время холодов отапливать дома в Набережных Челнах перестали 7 мая, а в 2020-ом – 4 мая. То есть на протяжении последних нескольких лет отопительный сезон в городе заканчивается примерно в одни и те же дни.