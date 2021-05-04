В Казанском Кремле открыли выставку редкого стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

4 мая в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле открылась выставка «Все для Победы». В экспозиции представлено оружие Красной армии, Вермахта и союзных войск, также там можно будет посмотреть на фотографии и агитационные плакаты из фондов Нацмузея Татарстана.

Из редких образцов оружия на выставке присутствуют ШКАС – первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет, пистолет-пулемет Дегтярева, а также трофейный финский пистолет-пулемет системы Аймо Лахти – Suomi KP/-31.