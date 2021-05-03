"Помогите, тонем!": Вечернее прогулка на лодке по Каме завершилось смертью татарстанца

Фото: МЧС Татарстана.

Поздним вечером 2 мая, когда стрелки часов перевалили за отметку в 23:00, в службу спасения поступило сообщение о том, что очевидцы на реке Кама по улице Набережная села Атабаево Лаишевского района слышат с воды крики "Помогите, тонем!". Понять, откуда именно кричат было сложно. Кругом было темно.

На место выехали начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы Лаишевского участка Центра ГИМС, спасатели ЗПСО-2, медики и сотрудники полиции. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что муж и жена выехали на воду на лодке, которая впоследствии перевернулась.

В 23:50 очевидцы на лодке нашли 35-летнюю женщину, которая держалась в воде за перевернутую лодку. Она была доставлена на берег, от медицинской помощи отказалась. Прибывшие спасатели уже после 4 утра обнаружили и извлекли из воды в 70 метрах от берега тело мужчины 1985 г.р. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- К сожалению, погибший судоводитель допустил грубые нарушения требований, которые и привели к трагическим последствиям. Пьяный мужчина с женой выехали на воду ночью на пластиковой лодке, спасжилетов на них не было. Увы, результат таких действий налицо. Хотелось бы напомнить судовладельцам, что с 1 января вступили в силу требования, в соответствии с которыми при движении на маломерном судне по воде обязательно необходимо надевать на себя спасательные жилеты. Спасательный жилет даëт шанс на спасение. - отметил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. - Это позволит доплыть до берега, если вы находитесь недалеко от него, либо вас смогут увидеть очевидцы на берегу или на проходящих судах и оказать помощь. Температура воды сейчас не превышает 5-7 градусов, переохлаждение у человека в такой холодной воде наступает очень быстро.