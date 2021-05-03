Турцию закрыли, зато Египет открыли: Из Казани стартовали авиаперелеты в Каир

Время в пути составит примерно 5 часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Казанский аэропорт продолжает расширять географию полетов, в том числе и по международным направлениям. Так, из столицы Татарстана 3 мая стартовали перелеты в столицу Египта - Каир. Полеты будут выполняться еженедельно.

Из Каира самолет будет вылетать по воскресеньям в 16:35 и прибывать в Казань в 21:00. Из аэропорта татарстанской столицы борт будет отправляться по понедельникам в 10:15 и прибывать в аэропорт Каира в 14:00.

- Время в пути составит около 5 часов. Для каждого аэропорта указано местное время. Возможны изменения в графике движения. Время в Египте на один час «отстает» от московского, - отметили в пресс-службе казанского аэропорта.

Для программы регулярных рейсов в Египет задействованы лайнеры Boeing 757-200 на 238 мест.