Бил ручкой от метлы и дергал за волосы: жителю Марий Эл грозит три года лишения свободы за истязания жены

Мужчина систематически избивал свою супругу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в том, что истязал свою супругу.

В марте 2021 года к участковому уполномоченному полиции обратилась жительница одной из деревень Сернурского района. Женщина сообщила, что ее супруг систематически наносит ей побои.

Полицейский выяснил, что во время последнего конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее трех ударов пластмассовой ручкой метлы в область спины потерпевшей, а затем схватил рукой за ее волосы и потянул не менее трех раз. Участковый уполномоченный задержал семейного дебошира. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 3 лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе МВД республики.