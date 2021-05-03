Почти стопроцентная заполняемость и официанты без масок: в Татарстане за нарушение антиковидных ограничений временно закрыли 22 кафе

Девять заведений уже закрыли на срок от 20 до 90 дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

СОтрудники Роспотребнадзора Татарстана устроили проверку заведений общепита на соблюдение антикоронавирусных ограничений. "Ревизоры" нагрянули в кафе и рестораны в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске и Альметьевске.

Нарушения были выявлены во всех 22 проверенных объектах. Это заполняемость зала более разрешенных 70% (в некоторых кафе практически 100%), несоблюдение дистанции между столиками, отсутствие кожных антисептиков для персонала и посетителей, работа персонала предприятий без средств индивидуальной защиты, не соблюдение кратности дезинфекции помещений и поверхностей, отсутствие запаса дезинфекционных средств, неудовлетворительное содержание производственных помещений.

- Кроме того, в 5 предприятиях общественного питания города Набережных Челнов из 6 проверенных выявлено оказание кальянных услуг, которые запрещены, - подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

По всем 22 объектам ведомством составлены протоколы о временном запрете деятельности, документы для рассмотрения переданы в суды. По 9 объектам решение уже принято - их деятельность приостановлена на срок от 20 до 90 дней. Остальные материалы находятся на рассмотрении.