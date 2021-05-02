Реконструкция парка Победы в Ульяновске: как изменится любимое место отдыха горожан

Фото: правительство Ульяновской области.

В день открытия паркового сезона врио Губернатора Алексей Русских оценил качество содержания территории и обсудил перспективы дальнейшего благоустройства зоны отдыха.

- Погода устанавливается тёплая, поэтому парки и скверы должны быть полностью готовы принять жителей и гостей региона. Это одна из ключевых задач для местных властей. Заехал в парк «Победа». Много гуляющих, семей с детьми. Видно невооружённым глазом, что у людей есть большая потребность в благоустроенных современных пространствах. Поговорил с людьми, парк в целом нравится. Есть замечания, но директор парка был со мной, думаю, что исправят в короткие сроки, - подчеркнул Алексей Русских

Как доложил исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Андрей Тюрин, благоустройство Парка Победы планируется начать в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На выбор жителей представлено два варианта благоустройства, которые предполагают устройство входной группы, расположенной со стороны проспекта Нариманова за площадью Танкистов. Данную входную группу планируют выполнить в виде триумфальной арки позади памятника «Героям-танкистам-ульяновцам, павшим в боях за Родину».

В первом варианте предусмотрено создать трёхпролётный арочный комплекс из двух прямых и центральной полукруглой арок, увенчанных декоративными элементами. Во втором дизайн-проекте устройство арки предлагается выполнить в виде двух массивных опор, увенчанных плоским перекрытием, в центре которого находится стилизованный Орден Отечественной войны.