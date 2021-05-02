Казанский ученый объяснил, почему клещи активизируются на майских праздниках

Клеща можно встретить не только на природе, но и в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане из-за теплой погоды в майские праздники могут активизироваться клещи. О мерах предосторожности, правилах поведения в местах активности паукообразных рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев.

- Практика показывает, что число пострадавших от укусов клещей возрастает именно в майские праздники. Важную роль играют два фактора: сезонная активизация клещей после зимней спячки и массовый выезд людей на природу. Клещи влаголюбивы, поэтому больше всего их вблизи водоемов, а также на лесных опушках и в оврагах, где много густой травы, – отметил ученый.

Отправляясь на природу, необходимо помнить о мерах безопасности. По словам Шулаева, желательно надевать светлую одежду: на ней будет проще заметить паразита. К тому же перед прогулкой одежда должна быть обработана специальными отпугивающими средствами и заправлена под резинку.

- Через штаны клещам проще всего попасть на тело, поэтому не забывайте их заправлять. Лучшего всего надеть высокие сапоги. Особое внимание надо уделить головному убору: стоит воспользоваться капюшоном, чтобы клещ не забрался за шиворот, – отметил эксперт.

Во время прогулки необходимо как можно чаще осматривать себя. Встретить клеща можно не только в лесу, но и в городских парках, скверах, огородах и дачных участках. Распознать паразита довольно просто: он похож на коричнево-красного клопа.

Главное правило при обнаружении клеща – не давить его, так как при этом возбудитель заболевания может попасть в кровь через незаметное повреждение кожи. Укус клеща представляет немалую опасность для человека, поскольку является переносчиком целого ряда бактериальных и вирусных инфекций. Клещевой энцефалит – заболевание, которое поражает преимущественно нервную систему и начинается с повышения температуры тела, головной боли.

При развитии боррелиоза на месте присасывания клеща через 7-14 дней образуется красное пятно диаметром три или более сантиметров. Кроме того, заболеванию сопутствуют повышение температуры, боль в мышцах и увеличение лимфатических узлов. Если лечение начато поздно, болезнь нередко переходит в хроническую и трудноизлечимую форму, становится причиной инвалидности.

Пострадавшему от укуса клеща в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту по месту жительства, они при необходимости назначат соответствующее профилактическое лечение и наблюдение.