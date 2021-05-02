У 37 жителей Татарстана за сутки выявили коронавирус

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 35 – контактные. 13 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому. Наибольший суточный прирост заболевших выявлен в Набережных Челнах - 8 случаев Covid-19. В Казани за сутки заразились 7 человек.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 604 человека, в том числе 6 за минувшие сутки.