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Здоровье2 мая 2021 13:33

У 37 жителей Татарстана за сутки выявили коронавирус

13 из них госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 35 – контактные. 13 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому. Наибольший суточный прирост заболевших выявлен в Набережных Челнах - 8 случаев Covid-19. В Казани за сутки заразились 7 человек.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 604 человека, в том числе 6 за минувшие сутки.

Коронавирус Covid-19