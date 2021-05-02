Программа соципотеки в Татарстане: Построено четверть домов от плана на год

Пока работы идут по плану. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане проблемные объекты долевого строительства входят в число 164 многоквартирных жилых домов, которые в этом году должны быть сданы по линии коммерческой жилой застройки. Строительство этих объектов сейчас активно ведется в республике. Суммарно площадь этих домов составляет 1 млн 265 тысяч квадратных метров.

На сегодня построены 59 многоквартирных жилых домов (площадью 309 тысяч квадратных метров, что составляет 24% от плана). В том числе в Альметьевске – 3, Верхнем Услоне – 3, Высокой горе – 2, в Елабуге – 1, Зеленодольске – 2, Лаишево – 1, Набережных Челнах – 15, Пестрецах – 25, Казани – 7.

Степень готовности еще 105 домов следующая: 46 домов находятся в высокой степени готовности; степень готовности 37 домов характеризуется как средняя (30%-70%); менее чем на треть готовы 22 дома (0%-30%).

По программе социальной ипотеки должны сдать 161 дом на 280 тысяч квадратных метров. При этом 39 домов на 1 384 квартиры построены (27% от плана). Это в том числе дома в Арске – 1, Актаныше – 4, Алексеевске – 2, в Алькеевском районе – 1, Балтасях – 1, Бугульме – 1, Верхнем Услоне – 1, Зеленодольске – 1, Казани – 2, Менделеевске – 1, Набережных Челнах – 1, Нижнекамске – 2, Новошешминске – 4, Нурлате – 3, Сабах – 13, Тетюшах – 1.

Еще 75 домов (площадью 71,3 тысяч квадратных метров, находятся в высокой степени готовности.

По линии индивидуального жилищного строительства необходимо сдать 8 330 домов. Здесь годовой план выполнен более чем наполовину: сдан 4 721 дом (57% от плана).

Всего, таким образом, в 2021 году должно быть построено 2 млн 670 тыс кв м жилья. В целом план выполнен на 38,3% (1 022,2 тысяч квадратных метров). Это составляет 112% к уровню прошлого года).

Продолжается реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Всего в 4 таких категории в 2021 году входит 741 семья-получатель. Детям-сиротам должно быть передано 636 жилых помещения.

По результатам электронных торгов с Государственным жилищным фондом РТ подписано два госконтракта на приобретение 140 жилых помещений в 10 муниципальных образованиях (Альметьевск - 18, Актанышский район - 4, Атнинский район - 1, Балтасинский район - 4, Верхнеуслонский район - 6, Нижнекамск - 28, Новошешминский район - 4, Сармановский район - 1, Ютазинский район - 1, Казань - 73).

Уже в этом месяце должны получить субсидии на приобретение жилья 49 молодых семей. В муниципалитеты, где проживают представители данной категории, в рамках заключенных соглашений перечислены бюджетные средства для выплаты субсидий семьям.

Полностью распределен лимит финансирования по программе обеспечения жильем многодетных семей, воспитывающих пять и более детей. Муниципалитетам необходимо в кратчайшие сроки осуществить загрузку данных получателей в базу Государственного жилищного фонда. В этом году в программе участвуют 47 многодетных семей.

Наконец, 9 получателей этого года входят в категорию вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера. К настоящему времени оформлены уже 4 сертификата.