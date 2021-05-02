После нападения стаи собак на ребенка президент Татарстана поручил усилить работу по отлову бездомных животных

С начала года от укусов бездомных животных пострадали более 1000 татарстанцев. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Организовать работу по отлову безнадзорных животных и дальнейшему их размещению в соответствующие приюты – такое поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов главам муниципальных районов республики.

Рустам Минниханов отдельно остановился на вопиющем инциденте, который произошёл в селе Осиново 29 апреля. Стая бродячих собак напала на 11-летнего ребёнка. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в ДРКБ. После перенесённой операции ребенка поместили в реанимацию.

Президент Татарстана поручил главам муниципальных районов совместно с соответствующими службами организовать работу по отлову безнадзорных животных для дальнейшего их размещения в приюты для животных - чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей.

Для организации системной работы будут созданы межмуниципальные приюты для бездомных животных.

За медицинской помощью по поводу травм, нанесенных безнадзорными животными, только за 1 квартал 2021 года обратилось 1196 человек. Рустам Минниханов отметил, что в статистику попали только те, кто обратился в медицинские учреждения.

- Вопросы в сфере обращения с безнадзорными животными находятся в зоне ответственности районов и городов. В бюджете заложены определенные суммы на эти цели, - заявил Минниханов.

Главам городов и районов необходимо усилить контроль за количеством безнадзорных животных, за их поведением, особенно за животными без владельцев, обеспечить строгое исполнение подрядными организациями определенных контрактов, вести работу по созданию межмуниципальных приютов для безнадзорных животных.