Мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули...сотрудницу банка

Пока вычислить злоумышленников не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратилась 27-летняя жительница Чувашии, работающая в одном из кредитно-финансовых учреждений. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам девушки, накануне ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил об оформлении на ее имя кредитного договора. Чтобы «отменить» заявку, работница банка сообщила ему реквизиты своей карты, а потом обнаружила пропажу со счета почти 90 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД республики.