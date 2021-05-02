"Убежден, что празднование укрепит вас в стремлении к духовному совершенству": Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Фото: пресс-служба президента РТ.

2 мая православные в России отмечают праздник Пасхи. По данному случаю президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики.

- Уважаемые православные сограждане! Сердечно поздравляю вас со светлым Воскресением Христовым, почитаемым в православном мире как праздник праздников и торжество торжеств.

Символизируя собой пробуждение к вечной жизни с Богом, спасение души и избавление от тяжких уз греха, Пасха на протяжении многих столетий служит неиссякаемым источником любви к ближнему, милосердия и прощения, делает верующих добрее, чище, свободнее.

Крестный подвиг Спасителя, поправшего смерть и победившего ад, наполнил жизнь миллионов людей великим смыслом, осветив им дорогу к вере, истине и совершенству. У выдающегося русского поэта Ивана Бунина на этот счёт есть прекрасные строки: «Христос воскрес! Опять с зарёю редеет долгой ночи тень, опять зажёгся над землёю для новой жизни новый день».

Сегодня, после окончания строгого Великого поста, храмы и благодарные сердца православных людей вновь наполняются искренними молитвами и радостным пасхальным ликованием, а дома – смехом детей и аппетитным ароматом праздничных куличей.

У представителей разных народов, проживающих в Татарстане, празднование Воскресения Христова имеет свои культурные особенности, что придаёт пасхальному торжеству неповторимый колорит и глубокий исторический смысл. Широкое празднование в нашей республике Пасхи, наравне с другими религиозными праздниками, способствует укреплению традиционных ценностей.

Особой государственной и общественной заботой в Татарстане окружены христианские, мусульманские, иудейские и иные религиозные объединения, многое делается для развития духовности и восстановления исторической справедливости. В этом году все мы станем свидетелями грандиозного события – освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, основанного на месте обретения в 1579 году чудотворного образа.

Убеждён, что празднование Воскресения Христова в ещё большей мере укрепит вас в спасительной вере, любви к ближнему, стремлении к духовному совершенству, миру и взаимопониманию. Желаю вам и вашим близким жизненного оптимизма, счастья, здоровья и благополучия! - говорится в официальном поздравлении Минниханова.