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Общество2 мая 2021 8:20

В Ульяновске установят 50 новых остановочных павильонов

Еще столько же отремонтируют
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.

Фото: мэрия Ульяновска.

В этом году на участках дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется смонтировать 50 новых остановочных павильонов. Кроме того, запланирован ремонт еще 50 городских остановок.

- С начала года отремонтировано уже 18 остановок общественного транспорта. В течение последней недели работы проводились на улицах Хрустальной, Кирова, Генерала Кашубы, Московском шоссе и проспекте Созидателей, - сообщил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков.

Также на остановках продолжается установка табличек, содержащих информацию о наименованиях маршрутов, схемы и интервалы движения общественного транспорта. На данный момент установлено более 320 табличек.