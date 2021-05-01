В Казани огонь с горящей квартиры перекинулся на крышу пятиэтажного дома

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
1 мая в Приволжском районе Казани во 2-ом военном городке на пятом этаже дома №118 загорелась квартира и балкон. Сообщает МЧС Татарстана.
К приезду пожарных огонь уже перекинулся на кровлю здания. Его жители смогли самостоятельно эвакуироваться.
- Открытое горение было ликвидировано на предварительной площади 100 квадратных метров (порядка 10% общей площади кровли), - рассказали в МЧС Татарстана.
Горела квартира и балкон на пятом этаже.
Фото: МЧС Татарстана
К счастью, во время этого пожара никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания устанавливают специалисты.