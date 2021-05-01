1 мая в Ульяновске, чтобы задержать водителя иномарки, сотрудники ГИБДД пошли на таран

Это произошло на пересечении проспекта Тюленева и улица 40-летия Победы. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео задержания водителя автомобиля «Ситроен» в Ульяновске. Камера видеонаблюдения запечатлела только финал полицейской погони. Рано утром 1 мая на пересечении проспекта Тюленева и улица 40-летия Победы сотрудники ГИБДД пошли на таран машины беглеца. Он, правда, получился довольно мягким. Преследуемую иномарку развернуло, и она оказалась заблокированной полицейской машиной.

Выскочившие из нее люди в форме бросились задерживать водителя. При этом один из них, судя по виду, еще стажер принялся зачем-то пинать переднюю пассажирскую дверь, в то время как его коллега пытался вытащить лихача из салона авто.

В итоге мужчины вместе смогли буквально выволочь водителя и уложить его на асфальт. После чего сотрудник ГИБДД вызвал подмогу в виде своих коллег.