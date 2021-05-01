В Набережных Челнах в горящем частном доме два человека погибли, один пострадал

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 1 мая в поселке Элеваторная Гора Набережных Челнов на улице Крахмальная загорелся частный дом №5. Во время его тушения пожарные спасли мужчину. Его в тяжелом состоянии увезли в местную больницу.

После того, как с огнем удалось справиться начался разбор сгоревших конструкций. Во время этого процесса были найдены тела двух мужчин. Их личности сейчас устанавливаются.

- В результате пожара сгорел дом, кровля коттеджа на расстоянии двух метров и баня на расстоянии трех метров. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

В итоге общая площадь пожара составила 115 квадратных метров.