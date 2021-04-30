На Казань надвигаются дождь и грозы: Прогноз погоды на 1 мая 2021 года

Казанцам советуют без лишней надобности на улицу не выходить, а если уж и выходить из дома, то точно не забывать зонтики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Синоптики предупреждают жителей Татарстана и его столицы о резком ухудшении погодных условий. В Казани 1 мая пройдут дожди с грозой, ожидается сильный порывистый ветер.

Предстоящей ночью в столице республики прогнозируется южный умеренный ветер до сильного, порывами до 15-20 м/с. Днем в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Ожидается юго-западный сильный ветер, порывами до 15-20 м/с, локально до 22 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем будет теплее, но не выше 16 градусов выше нуля.

1 мая в целом по республике пройдет дождь, в отдельных районах сильный, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный сильный, порывами до 15-20 м/с, утром и днем локально до 24 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, в дневные – от 14 до 19 градусов выше нуля.