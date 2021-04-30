График работы детских садов и школ на майские праздники в Чебоксарах: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Фото: администрация Чебоксар.

Как уже известно, в соответствии с Указом Президента РФ и рекомендациями Министерства просвещения РФ с 4 по 7 мая объявлены нерабочими днями.

Однако детские сады города Чебоксары будут работать в штатном режиме. О причинах такого решения рассказали в министерстве образования республики. Как выяснилось, причин несколько.

- Обращения родителей, которые в период с 4 по 7 мая включительно будут осуществлять трудовую деятельность;

- Обращения медицинских работников, торговых и промышленных предприятий: например, концерна «Тракторные заводы» (ООО «ПК «ЧАЗ», ООО «ПК «Промтрактор», ООО «ЧЕТРА» и др.).

- В соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии при организации работы дошкольные образовательные учреждения должны соблюдать принцип групповой изоляции, то есть открытие дежурных групп невозможно.