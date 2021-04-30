В Набережных Челнах около 10 тысяч детей будут посещать детсады на майских праздниках

Всего в татарстанском автограде насчитывается 30 тысяч дошколят. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как известно, с 1 по 10 мая в России объявлены выходными. Все учебные заведения в Татарстане будут открыты, но в детских садах будут работать дежурные группы.

Как рассказал начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин, в настоящее время проводится мониторинг потребностей родителей, которые будут работать на майские выходные. Исходя из этого с 4 по 7 мая будут организованы работы дежурных групп в детских садах. Так, согласно опросу родителей, желание посещать в эти дни детские сады изъявили более 9 500 детей. Всего, напомним, детские сады посещают более 30 тысяч детей.

- Что касается школ, в эти дни учебного процесса не будет. После 10 мая будут скорректированы рабочие программы, чтобы весь объем выполнить, – отметил Рустем Хузин.