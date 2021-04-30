Рубин - Динамо 1 мая 2021: кто пропустит матч в команде Слуцкого

Фото: ФК "Рубин".

Уже завтра, 1 мая, казанский "Рубин" в матче очередного тура чемпионата России на своем поле примет московское "Динамо". Матч обещает быть интересным. В активе обеих команд по 46 очков, оба коллектива претендуют на место в еврокубках. В матче с москвичами "Рубин" не сможет выставить оптимальный состав. Потери, как минимум, две.

- Также в лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принят участие в матче, - сообщил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Матч между "Рубином" и "Динамо" состоится 1 мая, начало в 14:00.