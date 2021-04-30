За сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 20 456 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 30 апреля Минздрав республики. Три из них являются завозными, а остальные – контактными. Госпитализация в этот раз понадобилась 14 инфицированным, другие 25 пациентов лечатся на дому. В плане географии распространения инфекции за сутки большая часть зараженных была зарегистрирована именно в Набережных Челнах – 11 человек. На Казань пришлось семь случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 20 456 человек. 17 523 из них, в том числе 24 человека за минувшие сутки, выздоровели, а 461 скончался.