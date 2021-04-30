9 и 11 мая в Казани выделят автобусы для поездок на кладбище

В Казани 9 и 11 мая организуют движение специальных автобусов до городских кладбищ
Фото: Евгения БУБЛИК
9 мая, в день Победы, и 11 мая – на Радоницу – в Казани организуют специальные автобусные маршруты. Об этом сообщает Комитет по транспорту города. Стоит помнить, что 9 мая отмечается День памяти, а на 11 мая в этом году приходится родительский день — 9-й день после Пасхи.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
№201с «Пр. Победы — Самосыровское кладбище» (10 автобусов)
№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);
№204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки» (один автобус);
№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);
№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м. Сухая Река» (3 автобуса);
№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж.м. Сухая Река» (5 автобусов);
№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая Река» (7 автобусов);
№209с «Пл. Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).
К городским местам упокоения можно также проехать в автобусах:
№23 «Ул.Р.Яхина – ж.м. Мирный»
№56 «Ул.Р.Яхина – ж.м. Петровский»
№2 «Ст.м. Аметьево - ул. Привокзальная»
№46 «Ж.к. Экопарк Дубрава - Профилакторий»
№72 «Ул.Техническая - Профилакторий»
№84 «Ул.Халитова - Киндерское кладбище – ж.м.Чебакса»
Общественный транспорт будет работать в соответствии с утвержденным графиком движения.