9 и 11 мая в Казани выделят автобусы для поездок на кладбище

В Казани 9 и 11 мая организуют движение специальных автобусов до городских кладбищ Фото: Евгения БУБЛИК

9 мая, в день Победы, и 11 мая – на Радоницу – в Казани организуют специальные автобусные маршруты. Об этом сообщает Комитет по транспорту города. Стоит помнить, что 9 мая отмечается День памяти, а на 11 мая в этом году приходится родительский день — 9-й день после Пасхи.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

№201с «Пр. Победы — Самосыровское кладбище» (10 автобусов)

№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки» (один автобус);

№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);

№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м. Сухая Река» (3 автобуса);

№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж.м. Сухая Река» (5 автобусов);

№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая Река» (7 автобусов);

№209с «Пл. Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).

К городским местам упокоения можно также проехать в автобусах:

№23 «Ул.Р.Яхина – ж.м. Мирный»

№56 «Ул.Р.Яхина – ж.м. Петровский»

№2 «Ст.м. Аметьево - ул. Привокзальная»

№46 «Ж.к. Экопарк Дубрава - Профилакторий»

№72 «Ул.Техническая - Профилакторий»

№84 «Ул.Халитова - Киндерское кладбище – ж.м.Чебакса»

Общественный транспорт будет работать в соответствии с утвержденным графиком движения.