В Татарстане завершился проект «Школа фермера»

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В Республике Татарстан завершилась реализация масштабного образовательного проекта «Школа фермера». Обучение проходило при поддержке Татарстанского филиала Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Торжественная церемония вручения дипломов прошла в Казанском государственном аграрном университете, где ранее проходили занятия.

С успешным завершением первого в регионе потока Школы выпускников поздравила директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова. Она отметила, что проект «Школа фермера» - это новый и уникальный инструмент, который позволил провести обучение по важным направлениям ведения предпринимательского дела.

- Наша республика находится в числе 15 пилотных регионов, где прошли занятия по этой программе, поэтому мы с легкостью можем сказать, что вы лучшие из лучших по всей России. Вы основное звено в сельском хозяйстве. Благодаря вам, фермерам, население нашей республики получает качественные продукты питания, а сельское хозяйство является одной из перспективных и развитых отраслей. Желаю вам успешно воплощать новые бизнес-идеи и, самое главное, получать удовольствие от своего дела, - подчеркнула Ляля Кудерметова в своей приветственной речи.

Дальнейших успехов начинающим фермерам также пожелал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Хабипов. Он отметил, что фермеры – это герои нашего времени, которых отличают труд, настойчивость и целеустремленность.

С приветственной речью выступил и ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев, который отметил высокую активность слушателей курса.

В завершении мероприятия были вручены дипломы государственного образца 24 фермерам, которые проходили обучение по направлениям подготовки «Молочно-мясное скотоводство» и «Птицеводство».

Напомним, в течение 2 месяцев участники получали теоретические и практические знания. Изучили юридические аспекты ведения бизнеса, бухгалтерский учет и отчетность, сертификацию продукции, зарубежный опыт фермерства, методы эффективных продаж, повысили финансовую грамотность, составили бизнес-план и успешно его защитили. Кроме того, слушатели школы изучили брендирование и продвижение, запуск рекламной кампании, создание сайта и мобильных приложений, особенности работы с федеральными и региональными торговыми сетями, выход на электронные торговые площадки, в том числе – на маркетплейсы Россельхозбанка Свое Родное и Свое Фермерство. Теоретические знания были закреплены на практических занятиях, которые прошли на передовых сельхозпредприятиях республики.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.